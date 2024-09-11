Первый канал снимет фильм об Александре Маслякове

Заместитель генерального директора Первого канала по общественно-политическому вещанию Олег Вольнов на гражданской панихиде по телеведущему Александру Маслякову рассказал о съемках фильма, посвященного ведущему КВН.

Церемония прощания с Масляковым началась в московском концертном зале "Планета КВН" в 10:00 мск. В центре стоит гроб с покойным, на экранах в зале - портреты с Масляковым. У гроба сидят родные и близкие телеведущего, в том числе его сын Александр Масляков-младший. Люди проходят по очереди, кладут цветы и выходят из зала.

"Мы сейчас делаем фильм еще о Маслякове", - сказал Вольнов на церемонии прощания.

Вольнов назвал Маслякова своим старшим товарищем, с которым было неимоверно приятно работать.

"И это было какое-то отдельное ощущение, что ты прикасаешься к тем людям, которые неизмеримо талантливее тебя, и я не стесняюсь в этом признаться, потому что он великий человек. Я всегда чувствовал, что это человек какого-то абсолютно неземного таланта. Это человек, который иногда даже полусловом, иногда какой-то просто вот, иногда так полуулыбкой, так чуть-чуть губа только дрогнула, и ты понимаешь, вот ты угадал, или наоборот, что-то вот что-то не то, надо еще что-то доделать, и я благодарен судьбе, что у меня так случилось, что я могу сказать, что я был с ним не просто знаком", - рассказал Вольнов.

Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Позже Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора игр КВН компании "АМиК".