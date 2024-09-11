Начались съемки семейной комедии «(Не)искусственный интеллект»

Съемки приключенческой комедии для всей семьи "(Не)искусственный интеллект" стартовали в России, главную роль исполнит актер Леон Кемстач, рассказал журналистам режиссер фильма Алексей Чадов.

"Получается, что это вторая режиссерская работа. Страшно интересно. Прошел приличный период, я три года не снимал. <…> И я снова работаю с продюсером Сергеем Сельяновым, с которым я дебютировал в кино, как актер, сыграв главную роль в фильме Алексея Балабанова "Война", а как режиссер, снял боевик "Своя война". Сейчас мы делаем приключенческое кино, где один из главных героев - робот - A.P.O 100L, то есть Апостол, нейросеть, которая пытается жить, как человек. Представьте, что такой робот живет среди нас, ходит, гуляет, читает, спорит, учится смеяться, плакать и любить. И, конечно, главной технической особенностью картины является создание этого робота, точнее его сложнейшего костюма - экзоскелета. По сути это будет первый наш российский фильм с такой непростой задачей. Планируется классический хронометраж 1 час 30 минут - 1 час 40 минут. Закончим съемки в конце октября", - поделился режиссер.

В центре сюжета 17-летний студент-первокурсник Женя, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре случайно попадает в испытательный образец новой модели робота "Апостол" (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык. По словам Чадова, он сам исполнит одну из ролей в картине, представ перед зрителем в качестве отца главного героя.

"У меня небольшая роль, буквально две смены, я играю летчика, папу главного героя. Долго искали актера. Но сентябрь - горячий период, когда все снимают. Мы выбирали-выбирали - и подумали, что кандидатура артиста Чадова в этом смысле оказалась лучшей. Коллективно к этому пришли", - добавил режиссер.

Чадов признался, что захотел снять семейное кино, которое будет интересно и детям, и взрослым, поскольку сам является отцом подростка.

"Мы хотим сделать кино для всей семьи. Здесь есть экшн, юмор, спецэффекты, элементы фантастики, драма и даже увлекательное роуд-муви", - рассказал он.

При создании образов режиссер не пользовался какими-то специальными референсами, несмотря на то, что фильмов о роботах довольно много.

"Я очень плотно работал с дизайнером над концептом Апостола. У нескольких компаний, к сожалению, не получилось продвинуться в этом направлении. Ребята были все хорошие и талантливые", - вспомнил Чадов. "Я хотел создать что-то уникальное, самобытную единицу. Мы хотели найти свой образ, своего героя, чтобы он был мощный, сильный и трогательный", - добавил он, рассказывая о герое.

Отвечая на вопрос об искусственном интеллекте, вокруг которого построен сюжет, режиссер отметил, что нейросеть, по его мнению, вряд ли можно использовать для работы над полнометражным проектом, она не сможет заменить человека.

"Для больших сценариев полнометражных фильмов, я очень надеюсь, все-таки главным останется человек", - считает Чадов.

Съемки картины проходят в Москве и области, а также в Ярославле и Костроме. Премьера запланирована на 2025 год. В фильме также снялись Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзяк и другие.