О чем фильм «Огненный лис»

Радуемся новому российскому кинорекорду. На этот раз его установили создатели неигрового кино. На момент написания этого текста сборы картины «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленок, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составили более 96,6 миллиона рублей. Это пока — абсолютный максимум.

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Чтобы понять масштабы достижения, сопоставим цифру с кассой, которую давал прокат документальных фильмов про животных раньше. Прошлый рекорд за лентой режиссера Анастасии Поповой «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (2021), которая собрала в свое время более 40 миллионов рублей. Картина анонсировалась создателями как «первый российский блокбастер о природе и животных». Ее главным действующим лицом была байкальская нерпа, которой предстояло совершить путешествие до Ушканьих островов. Закадровый текст читали известные артисты.

Но что же другие документальные ленты про дикую природу и ее обитателей? Их сборы в десятки раз ниже. Около 2,4 миллиона удалось собрать фильму про снежных барсов «Хозяин Алтайских гор» (2023). Порядка 7,8 миллиона рублей выручила картина «Медведи Камчатки. Начало жизни» (2018), которую сняли в Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Тихона Шпиленка. Над этой лентой работали режиссеры Ирина Журавлева и Владислав Гришин. Он же стал монтажером «Огненного лиса». А до этого вместе с Дмитрием Шпиленком снимал как режиссер ленту «Нерка. Рыба красная» (2020). Но тогда в прокате их картина собрала всего порядка 250 тысяч. Так что в документальном кино финансовый успех с именами авторов, очевидно, не связан. А вот грамотное продвижение необходимо для заполнения кинозалов и успеха картины.

Что же так изменило ситуацию сейчас, что неигровое кино способно тягаться по кассе с художественным? В чем же секрет успеха ленты «Огненный лис»? Думаю, прежде всего в грамотном прокате. Премьера ленты состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. Прокат стартовал в конце мая и пока еще не завершился. В условиях летнего контентного голода кинотеатров эта качественно снятая душевная картина успешно выдержала конкуренцию с другими киноисториями.

Когда смотришь фильм про приключения лисенка по имени Ветер и его возлюбленной Лавы, не так уж легко понять: перед тобой игровой художественный фильм или документалистика. Ведь в картине есть и увлекательный сюжет, и напряженные испытания, которые преодолевают герои. Можно следить и за изменениями в характере персонажей. Да и поведение самого лиса кажется узнаваемо человечным. Другой важный плюс этого фильма — природа Кроноцкого заповедника на Камчатке, выбранного для места съемок. Такую красоту стоит увидеть на большом экране.

Кино, подобное «Огненному лису», позволяет забыть о суете и увлеченно следить за приключениями рыжих героев. Смотреть такой фильм можно в любом возрасте — будет познавательно и увлекательно. То, что документалистика про животных начинает собирать в кинотеатрах кассу, сопоставимую с игровыми лентами, дает надежду на новую эпоху в популяризации и востребованности таких сюжетов. В конце концов, ценители у них всегда были, вспомним телепередачу «В мире животных». Да и как же здорово получить возможность погрузиться в мир дикой природы на большом экране и любоваться миром зверей в их естественной среде.