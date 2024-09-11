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СМИ: третья часть "Дюны" станет для Вильнёва последней во франшизе

Канадский режиссер Дени Вильнёв заявил, что третий фильм из серии "Дюна" станет для него последней картиной во франшизе.

Третья часть «Дюны» станет для Вильнева последней во франшизе
© РИА Новости
"Если "Мессия Дюны" (третий фильм франшизы - прим. ТАСС) выйдет, для меня на Арракисе (планета вселенной Дюны - прим. ТАСС) пройдет много лет, и я бы с удовольствием занялся чем-нибудь другим", - приводит слова Вильнёва журнал Variety. Режиссер добавил, что адаптировать другие книги серии он не собирается, но будет не против, если это сделает кто-то другой.

Сюжет фильмов "Дюна" основан на одноименном романе американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Первая часть франшизы "Дюна" (Dune), вышедшая в 2021 году, получила шесть премий "Оскар" и собрала в мировом прокате более $400 млн. "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two), вышедшая в 2024 году, собрала в прокате $711 млн. Роли в фильмах исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Хавьер Бардем.

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