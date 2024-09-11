Гоша Куценко отправится на «Хутор» в авантюрной комедии

Съемки авантюрного комедийного сериала «Хутор» начались в Москве. Режиссером стал Илья Силаев («ИП Пирогова», «Сестры», «Куплю актрису»), в главных ролях — Гоша Куценко и Сергей Романович, вернувшийся в кино после семилетнего перерыва. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале ТНТ в 2025 году.

«Хутор» — комедия о бегущем от долгов Артеме (Сергей Романович) и руководителе загадочной общины Бате (Гоша Куценко). Один хочет «стереть» неудобное прошлое, а другой — исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернет не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

Илья Силаев известен тщательным подходом к съемкам комедийных проектов и тем, что добивается от команды слаженной работы и полного взаимопонимания, которое позволяет ускорить и облегчить съемки.

Съемочный процесс — сложная штука. И мы к нему серьезно готовились, — рассказывает режиссер. — У нас с группой была недельная настройка, где мы смотрели различное кино, референсное для нашего проекта, играли в командообразующие игры, настраивались на общий язык, чтобы понимать друг друга гораздо быстрее. Чтобы достаточно было сказать одно или два слова, и все понимали, кто что имеет в виду.

Сергей Романович так отзывается о режиссере:

Илья Силаев работает, как Шерлок Холмс. Мне нравится, как он распутывает каждую сцену и точно знает, что нужно делать каждому персонажу в кадре. У него есть четкое видение кадра и чувство ритма, которого он придерживается. Я люблю дотошно подходить к тому, как и что выглядит в кадре, и поэтому мне откликается его подход. Мне нравится наблюдать, как Илья пытается добиться картинки, которую он придумал в своей голове.

Партнером Сергея Романовича по площадке стал Гоша Куценко, играющий сурового и консервативного батю.

Пока что с Гошей Куценко у нас была только одна совместная сцена, — делится Сергей Романович. — Все самое интересное впереди, когда мы уже начнем снимать в павильонах, где художники выстроили декорацию Хутора. Но даже одной сцены хватило, чтобы понять: у нас будет коннект. У Гоши отличное чувство юмора, а я тоже любитель пошутить и посмеяться, поэтому предполагаю, у нас получится классный дуэт.

В проекте будет 17 24-минутных серий.