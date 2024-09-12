В «Художественном» пройдет премьера фильма «Субстанция» с Деми Мур

Зрительская премьера фильма "Субстанция" французской сценаристки и режиссера Корали Фаржа пройдет в кинотеатре "Художественный" 17 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"Субстанция" - ультрасовременная женская версия "Портрета Дориана Грея", только в труху осыпается не персонаж на картине, а непосредственно ее оригинал. Фильм наглядно демонстрирует, чем могут обернуться молодость и красота в отсутствие ума - как выясняется, лучшего друга девушки. Корали Фаржа удалось сделать масштабное, развлекательное, зрительское кино на самые обсуждаемые сегодня темы - отчасти по следам Пон Джун-хо и его "Паразитов". Посмотрим, сможет ли ее "Субстанция" так же покорить мир" - цитирует пресс-служба программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.

Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами. В пресс-службе добавили, что мировая премьера фильма прошла в этом году на Каннском кинофестивале в рамках основной программы - картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь и получила награду за лучший сценарий. Сюжет разворачивается вокруг голливудской звезды, чья слава осталась в прошлом, хотя она продолжает вести фитнес-шоу на телевидении. Когда телепередачу собираются перезапустить с новой ведущей, героиня решается ввести себе новый препарат "Субстанция".