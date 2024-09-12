Автор «Человека-паука: Через вселенные» опроверг перенос третьей части

10 сентября инсайдер Джефф Снайдер рассказал о статусе производства мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных». По его данным, картина выйдет не раньше 2027 года, хотя изначально премьера должна была состояться в марте 2024-го, при этом авторы якобы переделывают картину с нуля из-за творческих разногласий.

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Спустя сутки информацию отверг Крис Миллер, один из сценаристов дилогии. В своих соцсетях он заявил, что авторы ничего не вырезали и не начинали триквел с нуля, а производство идёт в штатном режиме. Точно такого же мнения придерживается и композитор Дэниэл Пембертон.

Мы ничего не вырезали [из «Человека-паука: За пределами вселенных»]. Катушка крутится очень хорошо.

Ранее инсайдеры сообщали о тяжёлом производстве предыдущей картины — «Человек-паук: Паутина вселенных». Создатели дилогии Фил Лорд и Кристофер Миллер постоянно вносили правки в сценарий и переделывали целые сцены за несколько месяцев до премьеры, из-за чего многим сотрудникам Sony Pictures Animation пришлось работать сверхурочно.

У мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных» пока нет точной даты выхода.