15 мультфильмов, которые выйдут этой осенью

Осенью начинается особенно богатый на киноновинки сезон, и на экраны выходят самые разные мультфильмы — от детищ крупных студий до независимых проектов. Во всём многообразии анонсов легко потеряться, так что мы составили для вас подборку с полнометражными мультфильмами, которые выйдут в следующие три месяца.

Тлум.Ру выбрал 15 любопытных анимационных (и не только) новинок этой осени, как выходящих в кинотеатральный прокат, так в цифровой. В финале подборки читателей ждёт традиционное голосование за мультфильм, который привлёк больше всего внимания.

№ 1. «Удивительный мир Гамбола: Фильм»

The Amazing World of Gumball: The Movie

Когда выходит: 7 сентября

Самый большой поклонник Гамбола находит пропавший эпизод шоу и случайно открывает портал, соединяющий его мир с мультяшным миром Гамбола. Встретив своих любимых героев, этот удачливый суперфанат решает объединиться с Гамболом, Дарвином, Анаис, Ричардом и Николь, чтобы спасти их от зловещей силы, угрожающей всему миру.

№ 2. «Дикий робот»

The Wild Robot

Когда выходит: 8 сентября

Очаровательный робот ROZZUM 7134 (или сокращённо «Роза») в результате кораблекрушения оказывается на необитаемом острове. Роботу не место в дикой природе, но ничего не поделаешь — приходится привыкать, постепенно выстраивая отношения с местной фауной. К тому же, Розе приходится стать мамой для осиротевшего гусёнка. От студии DreamWorks!

№ 3. «Ленивая семейка»

The Sloth Lane

Когда выходит: 12 сентября

После того, как ураган рушит их дом и ресторан, семья ленивцев решает перебраться в крупный город. В мегаполисе они открывают фуд-трак, который быстро завоевывает популярность местных. Однако их успех вызывает зависть конкурентов: гепард по имени Долли обманом крадёт их семейную книгу с рецептами, и теперь ленивцам придётся предпринять решительные шаги, чтобы вернуть клиентов и спасти весь город.

№ 4. «Команда монстров»

Elli and the Ghostly Ghost Train

Когда выходит: 26 сентября

Доброе привидение Элли живёт в мире, населённом забавными монстрами, такими как тролли, мумии, оборотни и даже вампиры. Каждый день она изучает «привидениеведение» — непростую науку о том, как пугать людей, но это ей совсем не нравится. Однажды Элли и её команда очаровательных монстров отправляются в город, где живут только люди, совершенно не готовые к нашествию чудищ, даже милых — там их ждут приключения и опасности.

№ 5. «Хейди»

Heidi — To the rescue

Когда выходит: 3 октября

Свободолюбивая девочка Хайди сталкивается с трудностями, которые ей не по годам. Но она очень хочет защитить своего дедушку и столь любимую ею альпийскую природу от безжалостного бизнесмена и голодных челюстей его новой лесопилки.

№ 6. «Формула воды»

Когда выходит: 3 октября

Этот проект студии «Союзмультфильм», который переносили не раз, сделан на игровом движке Unreal Engine. В постапокалиптическом мире молодая Дана отправляется на поиски своего отца, учёного, создавшего важное устройство для решения проблемы нехватки воды. В этом трудном путешествии её поддерживает передвижной цирк.

№ 7. «Пушистое превращение»

Zak & Wowo, la légende de Lendarys

Когда выходит: 10 октября

Братья-близнецы Кайл и Зак живут в удивительном мире, гармонично соседствуя с магическими существами. Но всё меняется, когда появляются загадочные зандары. Чтобы спасти свой волшебный мир, подростки и их пушистые друзья отправляются в увлекательное приключение, полное захватывающих чудес.

№ 8. «200% волк»

200% Wolf

Когда выходит: 24 октября

Продолжение мультфильма «100% Волк».Пудель по имени Фредди Люпин мечтает стать волком. Однако другие волки смеются над ним, считая, что пудель не способен на героические поступки и помощь людям. Однажды Фредди загадывает желание, но выходит путаница, и на Землю спускается озорной лунный дух. Он сообщает, что Земля и Луна скоро столкнутся, но Фредди может предотвратить катастрофу. Позвав своих друзей-собак, Фредди отправляется на другую планету, чтобы восстановить космический порядок и доказать, что способен совершать подвиги.

№ 9. «На всю катушку»

Zivot k sezrání

Когда выходит: 24 октября

Чешская кукольная анимационная комедия. Двенадцатилетний мальчик возвращается в школу после каникул и замечает, что его одноклассники изменились и повзрослели. Наступило время меняться и ему, особенно, если он хочет привлечь внимание самой популярной девочки в классе.

№ 10. «Лес чудес»

Angelo dans la forêt mystérieuse

Когда выходит: 31 октября

Мальчик по имени Анжело мечтает стать зоологом и исследователем. Шанс испытать себя открывается, когда его семья отправляется к любимой бабушке, а родители по рассеянности оставляют его на одной из остановок. Уверенный в себе Анжело решает срезать путь через лес, чтобы догнать родителей, и попадает в темный и загадочный мир, наполненный удивительными существами — иногда дружелюбными, а иногда и нет.

№ 11. «Диплодочек»

Smok Diplodok

Когда выходит: 31 октября

Отважный маленький Диплодок мечтает добавить в жизнь немного красок. В семейном болоте серо и скучно. Когда его мирная жизнь прерывается появлением загадочного тумана, Диплодок отправляется в путешествие, чтобы найти пропавшую семью и восстановить утраченный порядок. Он посещает волшебные места, знакомится со странными существами и невероятными обитателями самых необычных миров. Вместе с неуклюжим волшебником Фокус-Покусом, сумасшедшим профессором Нервосолеком и умным пилотом Энтомологом они откроют большую тайну: они узнают, что их реальность на самом деле… страница комикса Тадека, художника, находящегося в творческом кризисе!

№ 12. «Лесные спасатели»

Fox & Hare Save the Forest

Когда выходит: 7 ноября

В центре сюжета приключения Лисы и Зайца, лучших друзей, окруженных компанией, которая стала им как семья. Однажды они узнают, что Сова пропала, и отправляются в путешествие, чтобы найти её.

№ 13. «Суперсанта»SuperKlaus

Когда выходит: 21 ноября

Желание Санта-Клауса сбывается, когда он случайно ударяется головой и начинает верить, что он СуперКлаус. С помощью Билли и его помощника-эльфа Лео СуперКлаус сразится с помешанным на игрушках бизнесменом, чтобы спасти Рождество.

№ 14. «Завороженные»

Spellbound

Когда выходит: 22 ноября

Мультфильм от режиссёра «Шрека»и«Подводной братвы». Во время прогулки по волшебному лесу король и королева неожиданно превращаются в чудовищ, аих дочери Эллиан предстоитотправиться в опасное приключение, чтобы разрушить это заклятие. Ей необходимо действовать быстро, поскольку отсутствие правителей может привести к серьёзным проблемам в королевстве. В пути Эллиан и её родители столкнутся не только с различными трудностями, но и смогут разобраться в своих отношениях.

№ 15. «Моана 2»

Когда выходит: 27 ноября

По сюжету Моане снова предстоит отправиться в опасное приключение — да, чтобы вновь прийти на помощь своему народу. К счастью, у неё есть верные друзья, а Мауи, похоже, с нетерпением ждал момента, чтобы снова отправиться в путешествие. Однако, с тех пор как они виделись в последний раз, у Моаны появилась младшая сестра, и теперь на её плечах лежит двойная ответственность.