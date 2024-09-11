Что известно о сериале по «Гарри Поттеру» от HBO

«Те, кто любит нас, всегда с нами»: компания HBO снимает новый сериал по «Гарри Поттеру»
Для многих зрителей «Гарри Поттер»12+ — «осенняя» франшиза, к которой приятно возвращаться, когда за окном холодает, а природа становится мрачной и загадочной. Однако восемь фильмов серии — не предел: в Голливуде готовят сериал по книгам Джоан Роулинг. Что известно о проекте, разбирался «Клопс».
Вся правда о Гарри
О том, что в Голливуде собираются снять сериал по мотивам книг о Гарри Поттере, стало известно в апреле прошлого года. Проектом занимается американский стриминговый сервис Max, принадлежащий Warner Bros. Discovery. Компания позиционирует сериал как «точную адаптацию» романов Джоан Роулинг.
«Твоё письмо из Хогвартса здесь. Max заказал первый в истории телесериал по сценарию #HarryPotter, точную адаптацию культовых книг», — говорится в сообщении в соцсети X, где анонсировали сериал.
К текстовому сообщению авторы прикрепили промо-ролик.
«Истории из каждой книги Роулинг о Гарри Поттере станут десятилетней серией, созданной с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой, которыми славится эта глобальная франшиза», — говорится в анонсе на сайте Warner Bros. Discovery.
Почему сериал называют «десятилетним», если в цикле романов о Гарри Поттере восемь книг — неизвестно. Можно предположить, что события некоторых частей растянут больше чем на один сезон, и подобное уже происходило с последним фильмом франшизы — «Дары Смерти»12+ выходили двумя частями.
Ещё на этапе обсуждений создатели подчёркивали, что сериал не будет противопоставляться знаменитой серии фильмов. «Оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы», — заявляли в компании.
Сериал ориентирован на новых зрителей. В беседе с еженедельником People Джейсон Айзекс, который сыграл Люциуса Малфоя в оригинальной серии, признался, что создатели «снимают телешоу для тех, кто не знает» историю о волшебном мальчике. Впрочем, сами авторы уверены в обратном. Шоу будет интересно и давним фанатам серии, поскольку они смогут увидеть новый взгляд на знакомую историю, передаёт слова команды издание Sortir Paris.
Что касается серии «Фантастические твари»12+, действие которой также происходит в волшебном мире, то она вряд ли будет связана с сериалом. Хотя Роулинг говорила, что этот цикл будет состоять из пяти фильмов, к 2024 году вышло только три. И над новыми лентами, как отмечает Variety, Warner Bros. Discovery не работает. Поскольку третья часть — «Тайны Дамблдора»12+ — стала самой худшей в истории франшизы по сбором, она может оказаться последней.
В этом году гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав заявил, что первая часть сериала выйдет на HBO Max в 2026-м. Фанаты провели собственное расследование и нашли подтверждение информации — даты кастингов совпадают. В записке об условиях прослушивания говорится, что кандидатам на роли Гарри, Рона и Гермионы в апреле 2025-го должно быть от 9 до 11 лет.
Рука автора
Писательница Джоан Роулинг примет участие в создании сериала. Она пообещала проследить, чтобы авторы «сохранили целостность книг».
В июне этого года The Hollywood Reporter писал, что сценаристом и шоураннером проекта станет Франческа Гардинер. Марк Майлод срежиссирует несколько эпизодов, а продюсерами выступят Нил Блэр, Дэвид Хейман и Рут Кэнли-Леттс.
Кто все эти люди:
- Франческа Гардинер — сценарист сериалов «Ладья»18+, «Великолепные Медичи»16+, «Перевозчик»16+ ряда других. Она была исполнительным сопродюсером одного эпизода «Тёмных начал»18+, консультантом сериала «Наследники»18+ и работала над шоу «Убивая Еву»16+.
- Марк Майлод — режиссёр сериалов «Бесстыжие»18+, «Игра престолов»18+, «Особое мнение»18+ и «Однажды в сказке»18+. Сейчас он работает над шоу «Одни из нас»18+ по серии видеоигр The Last of Us18+.
- Нил Блэр был продюсером трёх фильмов серии «Фантастические твари».
- Дэвид Хейман работал в качестве продюсера над всеми фильмами «поттерианы», а также «Фантастическими тварями», «Приключениями Паддингтона»18+ и «Барби»16+.
- Рут Кэнли-Леттс известна как продюсер нескольких детективных шоу: «Кукушки Мидвича»18+, «Слишком близко»18+, «Миссис Уилсон»18+ и других.
Новые герои
Актёров на главные роли сериала ищут в Великобритании и Ирландии. В первом раунде юные артисты должны будут представить по два видеоролика, в которых они читают рассказ или стихотворение, а также делятся информацией о себе, родственниках и близких. Так создатели сериала хотят услышать «естественный акцент» молодых актёров.
Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальном цикле, пока не планирует возвращаться в мир Роулинг.
«Я очень счастлив просто смотреть вместе со всеми остальными», — сказал он в беседе с Enews.
По данным издания Collider, не стремится в Хогвартс и Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя. Фанаты видят актёра в роли его сценического отца, Люциуса, однако информации о таких планах пока нет.
«Я очень рад слышать, что фандомное пламя волшебного мира не угаснет в ближайшее время», — заявил Фелтон.
Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса, солидарен с коллегами, хотя Forbes ранее отмечал, что артист мог бы вернуться на экран в роли преподавателя защиты от тёмных искусств Римуса Люпина.
«Мне было бы очень интересно посмотреть на взрослого Невилла — это совершенно другая атмосфера», — признался актёр.
Актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли, также отвергла идею появиться в сериале HBO. Она одобрила, что во всех ролях «будут все новые люди».
Часть актёров оригинальной серии уже отошла от своих ролей. Например, актриса Мириам Маргулис, которая воплотила на экране профессора Стебль, в одном из интервью раскритиковала взрослых поклонников франшизы и посоветовала им «повзрослеть».
В мае в Калининграде прошёл большой фестиваль в тематике Гарри Поттера.