Что известно о сериале по «Гарри Поттеру» от HBO

Для многих зрителей «Гарри Поттер»12+ — «осенняя» франшиза, к которой приятно возвращаться, когда за окном холодает, а природа становится мрачной и загадочной. Однако восемь фильмов серии — не предел: в Голливуде готовят сериал по книгам Джоан Роулинг. Что известно о проекте, разбирался «Клопс».

© кадр из фильма «Гарри Поттер и Философский камень»

Вся правда о Гарри

О том, что в Голливуде собираются снять сериал по мотивам книг о Гарри Поттере, стало известно в апреле прошлого года. Проектом занимается американский стриминговый сервис Max, принадлежащий Warner Bros. Discovery. Компания позиционирует сериал как «точную адаптацию» романов Джоан Роулинг.

«Твоё письмо из Хогвартса здесь. Max заказал первый в истории телесериал по сценарию #HarryPotter, точную адаптацию культовых книг», — говорится в сообщении в соцсети X, где анонсировали сериал.

К текстовому сообщению авторы прикрепили промо-ролик.

«Истории из каждой книги Роулинг о Гарри Поттере станут десятилетней серией, созданной с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой, которыми славится эта глобальная франшиза», — говорится в анонсе на сайте Warner Bros. Discovery.

Почему сериал называют «десятилетним», если в цикле романов о Гарри Поттере восемь книг — неизвестно. Можно предположить, что события некоторых частей растянут больше чем на один сезон, и подобное уже происходило с последним фильмом франшизы — «Дары Смерти»12+ выходили двумя частями.

Ещё на этапе обсуждений создатели подчёркивали, что сериал не будет противопоставляться знаменитой серии фильмов. «Оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы», — заявляли в компании.

Сериал ориентирован на новых зрителей. В беседе с еженедельником People Джейсон Айзекс, который сыграл Люциуса Малфоя в оригинальной серии, признался, что создатели «снимают телешоу для тех, кто не знает» историю о волшебном мальчике. Впрочем, сами авторы уверены в обратном. Шоу будет интересно и давним фанатам серии, поскольку они смогут увидеть новый взгляд на знакомую историю, передаёт слова команды издание Sortir Paris.

Что касается серии «Фантастические твари»12+, действие которой также происходит в волшебном мире, то она вряд ли будет связана с сериалом. Хотя Роулинг говорила, что этот цикл будет состоять из пяти фильмов, к 2024 году вышло только три. И над новыми лентами, как отмечает Variety, Warner Bros. Discovery не работает. Поскольку третья часть — «Тайны Дамблдора»12+ — стала самой худшей в истории франшизы по сбором, она может оказаться последней.

В этом году гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав заявил, что первая часть сериала выйдет на HBO Max в 2026-м. Фанаты провели собственное расследование и нашли подтверждение информации — даты кастингов совпадают. В записке об условиях прослушивания говорится, что кандидатам на роли Гарри, Рона и Гермионы в апреле 2025-го должно быть от 9 до 11 лет.

Рука автора

Писательница Джоан Роулинг примет участие в создании сериала. Она пообещала проследить, чтобы авторы «сохранили целостность книг».

В июне этого года The Hollywood Reporter писал, что сценаристом и шоураннером проекта станет Франческа Гардинер. Марк Майлод срежиссирует несколько эпизодов, а продюсерами выступят Нил Блэр, Дэвид Хейман и Рут Кэнли-Леттс.

Кто все эти люди:

Новые герои

Актёров на главные роли сериала ищут в Великобритании и Ирландии. В первом раунде юные артисты должны будут представить по два видеоролика, в которых они читают рассказ или стихотворение, а также делятся информацией о себе, родственниках и близких. Так создатели сериала хотят услышать «естественный акцент» молодых актёров.

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальном цикле, пока не планирует возвращаться в мир Роулинг.

«Я очень счастлив просто смотреть вместе со всеми остальными», — сказал он в беседе с Enews.

По данным издания Collider, не стремится в Хогвартс и Том Фелтон, который сыграл Драко Малфоя. Фанаты видят актёра в роли его сценического отца, Люциуса, однако информации о таких планах пока нет.

«Я очень рад слышать, что фандомное пламя волшебного мира не угаснет в ближайшее время», — заявил Фелтон.

Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса, солидарен с коллегами, хотя Forbes ранее отмечал, что артист мог бы вернуться на экран в роли преподавателя защиты от тёмных искусств Римуса Люпина.

«Мне было бы очень интересно посмотреть на взрослого Невилла — это совершенно другая атмосфера», — признался актёр.

Актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли, также отвергла идею появиться в сериале HBO. Она одобрила, что во всех ролях «будут все новые люди».

«Я с удовольствием просто буду смотреть», — приводили слова Райт в Veriety.

Часть актёров оригинальной серии уже отошла от своих ролей. Например, актриса Мириам Маргулис, которая воплотила на экране профессора Стебль, в одном из интервью раскритиковала взрослых поклонников франшизы и посоветовала им «повзрослеть».

В мае в Калининграде прошёл большой фестиваль в тематике Гарри Поттера.