На СТС выйдет комедия с Авраамом Руссо «Солнце, море, два ствола»

На телеканале СТС 23 сентября в 19:00 состоится премьера летней комедии "Солнце, море, два ствола".

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Производством сериала занималась компания Fresh Film, режиссерами-постановщиками выступили Карен Захаров и Армен Ананикян.

Сюжет разворачивается вокруг полицейского Гоши Адамяна, который хочет возглавить оперативный отдел полиции. На это у него есть все шансы: он легко справляется с любым делом благодаря многочисленным связям на курорте. Но всё меняется с приездом капитана Воронцова, принципиального полицейского из Москвы.

В одной из серий появится певец Авраам Руссо в роли самого себя: став жертвой ограбления, он обращается в сочинскую полицию.

В ролях: Роман Постовалов, Кирилл Зайцев, Алексей Маклаков, Кристина Каширина, Софья Шуткина, Алина Дулова, Арам Вардеванян, Денис Бузин, Евгений Михеев, Владимир Дмитриев.

Серии будут выходить с понедельника по четверг в эфире телеканала СТС. Всего в сериале 13 эпизодов.

Опубликованы тизер и постер.