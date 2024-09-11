Вышел трейлер фильма «Про мою маму и про меня» с Нонной Гришаевой

Трейлер фильма «Про мою маму и про меня» представила 11 сентября 2024 года кинокомпания «Карропрокат». «ИнтерМедиа» напоминает, что это экранизация режиссером Дмитрием Губаревым одноименной пьесы Елены Исаевой (которая выступила в роли сценариста) и, соответственно, спектакля Театра Роста, где главную роль сыграла Нонна Гришаева. Она повторила ее и в фильме, а вместе с ней снялись дебютантка Екатерина Гонтаренко, Александр Олешко, Светлана Антонова, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Матвей Семенов и др.

Действие происходит в СССР в 1970-е. У девочки Лены настоящий писательский талант — в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой отражен не только окружающий ее мир и близкие люди, но и ее личные переживания, мечты, надежды. Ее мама работает в документальном кино, и у нее — свои проблемы и свои мечты. История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти.

В российский прокат «Про мою маму и про меня» выйдет 17 октября.