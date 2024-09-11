Девушка-агент ведет двойную игру в трейлере «Цитадель: Диана»

Трейлер сериала «Цитадель: Диана» (Citadel: Diana) представил 11 сентября 2024 года видеосерис Amazon Prime Video.

© кадр из фильма «Цитадель: Диана»

«ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в итальянском спин-оффе сериала «Цитадель» исполнили Матильда де Анджелис, Лоренцо Червазио, Маурицио Ломбарди, Джулия Пьятон, Текла Рютен, Даниэле Паолони, Бернхард Шюц, Филиппо Нигро и др. Режиссером стал Арнальдо Катинари, а продюсерами выступили авторы оригинальной «Цитадели» Энтони и Джо Руссо.

Главная героиня Диана Кавальери (Анджелис) потеряла всю свою семью и полна желания найти их убийц и отомстить. Чтобы сделать это, ей надо внедриться в крупнейший оружейный концерн, которым руководит семейство Зани, при этом продолжая оставаясь тайным агентом «Цитадели». Она предлагает своим новым работодателям секретные технологии «Цитадели», так что ей придется вести сложную двойную игру, в которую замешаны не только профессиональные, но и личные интересы.

Премьера «Цитадель: Диана» состоится на Prime Video 10 октября.