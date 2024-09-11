В Петербурге создатели фильмов получат субсидии на сумму 250 млн рублей

Создатели 33 кинокартин получат поддержку из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму в 250 млн рублей. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Бориса Пиотровского по итогам конкурса на предоставление субсидий организациям кинематографии в 2024 году.

"Комиссия рассмотрела 84 заявки кинопроизводителей. Среди победивших проектов - комедийный фильм для семейной аудитории "Машка меняет мир", полнометражные документальные национальные фильмы "Одна память на двоих" и "Среди нас", посвященные сохранению исторической памяти, а также исследованию исторической общности двух регионов - Петербурга и Донбасса", - говорится в сообщении.

Кроме того, поддержку получили картины, посвященные теме блокады Ленинграда: о работе Ленинградской объединенной киностудии, спасении зоопарка в осажденном городе, создании монумента героическим защитникам города, ленинградских котах, а также фильм о жизни поэта Ольги Берггольц.

Субсидии направляются на создание национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных, историко-публицистических, а также многосерийных фильмов. По поручению губернатора Александра Беглова с 2022 года участие в конкурсном отборе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии, также введен формат возмещения затрат на уже снятые кинокартины, напомнили в аппарате.