На ТВ-3 стартует шестой сезон "Вернувшихся"

Телеканал ТВ-3 объявил о выходе 6-го сезона документального проекта "Вернувшиеся".

© Российская Газета

Каждый выпуск - история чудесного спасения, когда казалось, что надежды на счастливый конец уже нет. В новом сезоне зрители увидят невероятные истории, некоторые из них - масштабные поисковые операции.

Главными героями каждой из них становятся прежде всего люди, неравнодушные к чужой беде - волонтёры поисковых отрядов и те, кому необходима помощь.

Так, в одном из выпусков была произведена одна из самых масштабных поисково-спасательных операций отряда "ЛизаАлерт". В ней было задействовано множество служб - от полиции и Следственного комитета до МЧС и авиаподразделений.

170 км пеших проходов и 610 км авиапролетов, передача еды и средств для выживания с помощью дронов - всё это для спасения туристов, потерявшихся на Алтайской горе Синюха.

В новых эпизодах также расскажут о двухлетней малышке, которая оказалась одна в природной среде, когда ночная температура опускалась всего до 6-ти градусов; о девушке, пропавшей во время сильных снегопадов; о второкласснике, искать которого вышел весь посёлок; о грибниках, оказавшихся в лесу на несколько дней; о парне и девушке, пропавших на горной туристической тропе и о многих других людях.

Проект "Вернувшиеся" стал лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России" в категории "Социально ответственные СМИ".

Премьера нового сезона состоится 13 сентября в 15:10 в эфире телеканала ТВ-3.