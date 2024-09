Новый трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет 23 сентября

Недавно Дензел Вашингтон («Великий уравнитель», «Гнев») дал новое интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора актёр раскрыл, что новый эпичный трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта выйдет уже 23 сентября.

По словам Вашингтона, огромную работу для этого ролика проделали Пол Мескаль и Педро Паскаль. В это же время ему приходилось только «крутить в руках кубок и величественно попивать из него».

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьера в кинотеатрах России пока не раскрывается.