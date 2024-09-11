В Бразилии выразили желание укрепить взаимодействие с РФ в кино

Бразилия хотела бы укрепить взаимодействие с Россией в аудиовизуальной сфере, поучаствовать в максимальном количестве фестивалей. Об этом заявила министр культуры республики Маргарет Менезес перед встречей с коллегами из стран БРИКС в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

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"Мы могли бы поработать в аудиовизуальной сфере, в кинематографе, укрепить наше взаимодействие. У нас уже были пробы пера, мы хотели бы укрепить наши отношения", - сказала Менезес во время пресс-подхода, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр выразила желание поучаствовать в как можно большем количестве фестивалей, вспомнив, какое удовольствие ей доставило одно из таких мероприятий в карельской Сортавале.

Перед встречей министров глава Министерства культуры России Ольга Любимова выступила с инициативой об ассоциации киношкол стран БРИКС, которую планируется организовать совместно с Всероссийским государственным университетом кинематографии им. С. А. Герасимова. Также она озвучила идею проведения ежегодного студенческого кинофестиваля БРИКС совместно с летней киношколой научных конференций, обратила внимание на предложение создать евразийскую академию кинематографических искусств и учредить открытую евразийскую кинопремию, идейным вдохновителем которых стал режиссер Никита Михалков.

Кинофестиваль стран БРИКС проходил с 19 по 23 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля. Были показаны восемь полнометражных фильмов из России, Китая, Индии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии. 17 июня на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро открылся международный проект российских правительства и министерства культуры "Русские сезоны". Проект будет проходить в Бразилии до конца этого года.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур продлится до 14 сентября. Всего запланировано более 250 мероприятий деловой и культурной программы. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.