Новый документальный фильм Зайцева «Беседы с Дрейденом» выходит на ТВ

Премьера многосерийного документального фильма режиссера Андрея Зайцева "Беседы с Дрейденом" - с 11 по 13 сентября в 18:20 на телеканале "Россия-Культура".

Сергей Симонович Дрейден (1941-2023) - актер театра и кино, художник, лауреат национальных премий "Золотая маска" и "Ника". Сын театрального критика и литературоведа Симона Дрейдена, он с детства был погружен в мир театра, что предопределило его профессию. Артист не укладывался в рамки привычных амплуа и был неповторим в каждой своей роли. Его работы в таких театральных постановках, как "Вишневый сад", "Потерянные в звездах", "Король лир", "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель", а также - в фильмах "Окно в Париж" Юрия Мамина, "Русский ковчег" Александра Сокурова и "Папа" Владимира Машкова принесли ему заслуженные награды и признание. Во время съемок фильма "Блокадный дневник" произошло знакомство Сергея Дрейдена с режиссером Андреем Зайцевым.

Вот как рассказывает об этом режиссер Андрей Зайцев:

"После съемок мы с Сергеем Симоновичем стали много общаться. Из нашего общения и возникла идея записать эти разговоры, точнее рассказы и размышления Сергея Симоновича о жизни. Потому что, на мой взгляд, он не только замечательный актер, но еще, об этом мало кто знает, талантливый художник и философ, которому есть что сказать".

Фильм-интервью, состоящий из 6 серий, снят незадолго до смерти артиста. Ленинградец Сергей Дрейден размышляет о жизни и творчестве, вспоминает о работе в театре и кино.

11 сентября - серии Старик на шее" и "Пантомима Хлестакова". В них артист рассказывает о первых актерских шагах, о ленинградском Театре Комедии и режиссере Николае Акимове, о работе в московском театре "Современник", а также делится воспоминаниями о знакомстве с французским актером-мимом Марселем Марсо, о своем увлечении пантомимой и сыгранных спектаклях, в которых использовался этот вид искусства.

12 сентября - "Чаво?!" и "Рисующий артист". В третьей серии разговор о важной для актера театральной работе в БДТ имени Г.А. Товстоногова и главной роли в спектакле "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" режиссера Андрея Могучева. В четвертой серии Дрейден-художник покажет свои работы, которые связаны с реальными историями, произошедшими в его жизни.

13 сентября - "Пианино" и "Демиан Гессе". Главный герой "Пианино" - стол, сделанный из этого музыкального инструмента. Каждый предмет, который на нем находится, "несет" в себе важную историю: от музыки Гленна Гульда до работы с Александром Сокуровым, от увлечения джазом до болезни и ухода мамы... В заключительной серии "Демиан Гессе" Сергей Дрейден расскажет о работе на Ленинградском радио, об опыте записи аудиокниг.