Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей расскажут про «Киновече»

Пресс-конференция, посвященная проведению с 21 по 25 сентября 2024 года в Твери и Тверской области XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновече», состоится в ТАСС 16 сентября.

Президент кинофестиваля, кинорежиссер Светлана Дружинина, кинооператор Анатолий Мукасей, председатель Попечительского совета кинофестиваля, писатель, драматург Александр Звягинцев, программный директор кинофестиваля Ирина Сошникова, актер и телеведущий Михаил Мамаев представят программу фестиваля, его тему и состав жюри, расскажут о площадках проведения мероприятий, фильмах открытия и закрытия, а также проанонсируют специальные показы и творческие встречи.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС «ВКонтакте».