$91.27+0.15100.74+0.24
Войти в почту

В Казани подвели итоги Международного кинофестиваля "Алтын Минбар"

В Казани проходит церемония закрытия Международного кинофестиваля "Алтын Минбар". В театре имени Галиасгара Камала подведены итоги шестидневного фестиваля кино, названы победители в основных номинациях и обладатели спецпризов. Наград удостоились следующие картины:

В Казани подвели итоги Международного кинофестиваля «Алтын Минбар»
© globallookpress.com
  • "Амина" от "Татармультфильм" удостоен звания лучшего национального анимационного фильма.
  • "Руки маэстро" Барыкина стал лучшим национальным документальным фильмом.
  • Сабитов с фильмом "Я приду" получил награду за лучший национальный фильм для детей.
  • Галимуллина с работой "Монисто" была признана лучшим национальным фильмом.
  • Приз зрительских симпатий достался фильму "Суфизм" из Туниса, режиссером которого является Юнес Бен Хаджриа.
  • Специальное упоминание жюри получила лента "Сын Иосифа" из Индии, режиссёр Хаобам Пабан Кумар.
  • Приз жюри Нетпак был вручен фильму "Стеклянный занавес" из Турции, режиссер Фикрет Рейхан.
  • Лучший короткометражный игровой фильм — "Честь" Рафаэля Мукаева.
  • Лучший документальный фильм — "20 лет спустя" из Сенегала, режиссер Мусса Туре.

Приз "За диалог культур в исламском мире" от группы Россия — исламский мир получили:

  1. "Рай под ногами матерей" Руслана Акуна из Кыргызстана."Раб" Абделила Эль-Джаухари из Марокко, который посвятил свою победу Палестине.
  2. Полнометражный художественный фильм "Немая кукушка" ("Телсез күке") получил приз раиса Татарстана за гуманизм в искусстве на фестивале "Алтын минбар — 2024".

Фильмы и сериалы
Рафаэль Мукаев
Руслан Акун