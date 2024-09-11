В Казани подвели итоги Международного кинофестиваля "Алтын Минбар"
В Казани проходит церемония закрытия Международного кинофестиваля "Алтын Минбар". В театре имени Галиасгара Камала подведены итоги шестидневного фестиваля кино, названы победители в основных номинациях и обладатели спецпризов. Наград удостоились следующие картины:
- "Амина" от "Татармультфильм" удостоен звания лучшего национального анимационного фильма.
- "Руки маэстро" Барыкина стал лучшим национальным документальным фильмом.
- Сабитов с фильмом "Я приду" получил награду за лучший национальный фильм для детей.
- Галимуллина с работой "Монисто" была признана лучшим национальным фильмом.
- Приз зрительских симпатий достался фильму "Суфизм" из Туниса, режиссером которого является Юнес Бен Хаджриа.
- Специальное упоминание жюри получила лента "Сын Иосифа" из Индии, режиссёр Хаобам Пабан Кумар.
- Приз жюри Нетпак был вручен фильму "Стеклянный занавес" из Турции, режиссер Фикрет Рейхан.
- Лучший короткометражный игровой фильм — "Честь" Рафаэля Мукаева.
- Лучший документальный фильм — "20 лет спустя" из Сенегала, режиссер Мусса Туре.
Приз "За диалог культур в исламском мире" от группы Россия — исламский мир получили:
- "Рай под ногами матерей" Руслана Акуна из Кыргызстана."Раб" Абделила Эль-Джаухари из Марокко, который посвятил свою победу Палестине.
- Полнометражный художественный фильм "Немая кукушка" ("Телсез күке") получил приз раиса Татарстана за гуманизм в искусстве на фестивале "Алтын минбар — 2024".