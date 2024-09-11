В Казани подвели итоги Международного кинофестиваля "Алтын Минбар"

В Казани проходит церемония закрытия Международного кинофестиваля "Алтын Минбар". В театре имени Галиасгара Камала подведены итоги шестидневного фестиваля кино, названы победители в основных номинациях и обладатели спецпризов. Наград удостоились следующие картины:

"Амина" от "Татармультфильм" удостоен звания лучшего национального анимационного фильма.

"Руки маэстро" Барыкина стал лучшим национальным документальным фильмом.

Сабитов с фильмом "Я приду" получил награду за лучший национальный фильм для детей.

Галимуллина с работой "Монисто" была признана лучшим национальным фильмом.

Приз зрительских симпатий достался фильму "Суфизм" из Туниса, режиссером которого является Юнес Бен Хаджриа.

Специальное упоминание жюри получила лента "Сын Иосифа" из Индии, режиссёр Хаобам Пабан Кумар.

Приз жюри Нетпак был вручен фильму "Стеклянный занавес" из Турции, режиссер Фикрет Рейхан.

Лучший короткометражный игровой фильм — "Честь" Рафаэля Мукаева.

Лучший документальный фильм — "20 лет спустя" из Сенегала, режиссер Мусса Туре.

Приз "За диалог культур в исламском мире" от группы Россия — исламский мир получили: