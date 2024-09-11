Умер актер из "Сибириады" и "Принцессы цирка" Игорь Теплов

Ушел из жизни Игорь Теплов, советский российский артист цирка и актер, педагог.

Игорь Теплов родился в 1956 году. В 1967-м вошел в цирковой номер своих родителей - с синхронными жонглерскими комбинациями на лошадях в соединении с акробатикой, артист жонглировал пятью булавами, стоя на плечах отца на галопирующей лошади.

С 1971 года выступал с собственным номером "Жонглер на лошади". Лауреат Всесоюзного конкурса циркового искусства 1975 года.

Принимал участие в документальных, телевизионных и художественных фильмах. В фильмографии - "Комсомол, Любовь и Весна", "На арене цирка", "Сибириада", "Принцесса цирка" Светланы Дружининой, "Знай наших!"

Об уходе артиста сообщили только что в ГУЦЭИ - Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша).

"10 сентября ушел из жизни заслуженный работник культуры, потомственный артист цирка, жонглер на лошадях, преподаватель циркового училища Теплов Игорь Владимирович", - говорится в сообщении.

Причина и детали смерти не указаны.

Прощание с артистом состоится 12 сентября в 10:30 в морге клинике МЕДСИ - Пятницкое шоссе, поселок Отрадное.