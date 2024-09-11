Нил Гейман из-за скандала решил покинуть сериал «Благие знамения»

Писатель и шоураннер сериала «Благие знамения» Нил Гейман решил оставить шоу, чтобы его коллеги могли завершить третий сезон. Производство было остановлено после того, как четыре женщины обвинили Геймана в сексуальных домогательствах.

© кадр из сериала «Благие знамения»

По данным Deadline, вариант с отходом на задний план предложил сам Гейман. При этом данный шаг вовсе не является признанием вины. Amazon рассматривает это предложение, но окончательного решения пока не принято.

«Благие знамения» — это экранизация одноименного романа 1990 года, написанного Нилом Гейманом в соавторстве с Терри Пратчеттом, вышедшая в 2019 году. Изначально задумывавшийся как мини-сериал, проект получил второй сезон благодаря своей популярности. Сценарий был основан на идее, которую Гейман обсуждал с Пратчеттом до его смерти в 2015 году. После завершения второго сезона на клиффхэнгере, сериал был продлен на третий и последний сезон.

Ранее Гейман говорил, что съемки третьего сезона сериала, действие которого происходит в Шотландии, начнутся в январе.

Из-за этого же скандала на прошлой неделе была приостановлена работа над полнометражной экранизацией книги Геймана «История с кладбищем» от Disney.