Сериал «Дети перемен» с Макаром Хлебниковым выйдет осенью

Новый проект от режиссеров "Черной весны" и "Фишера", онлайн-кинотеатров Wink.ru и Start, выйдет уже этой осенью. Сценарий для него был написан за четыре месяца, рассказали ТАСС авторы сценария и режиссеры проекта Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Проект представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

"Сценарий был написан за четыре месяца, сроки у нас были сжатые. В нем много наших личных историй. Это все у нас копилось уже давно, но просто не было момента, когда можно было это сделать. И мы это все откладывали несколько лет. И в какой-то момент все-таки не выдержали и все", - сказал Тарамаев.

Львова также отметила, что время, отраженное в проекте, хоть и тяжелое и мрачное, но одновременно очень яркое и очень кинематографичное.

"Потому что здесь существует рядом и смерть, и любовь, и какие-то потерянные надежды, а у кого-то наоборот какие-то взлеты, перспективы. В нем интересно, нам кажется, существовать от того, что там все на грани жизни и смерти. Нет ровности, такого тепло-хладного существования у людей", - добавила она.

В центре сюжета история троих братьев от разных отцов. Их мать - водитель троллейбуса Флора - объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе - 1995 год, и у каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Актеры Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов сыграют в проекте главных героев. В роли Флоры - Виктория Исакова. Также в сериале снимаются Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Анна Снаткина, Лев Зулькарнаев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Артем Быстров, Кузьма Котрелев, Александр Яценко и другие. За производство отвечает Start при поддержке "НМГ студии".

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представляют главные премьеры сезона 2024-2025.