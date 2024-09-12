В кинотеатрах Гаваны покажут картины из фильмотеки "Мосфильма"

Жители Гаваны смогут познакомиться на следующей неделе с классикой советского и российского кино: 19-22 сентября в кубинских столичных кинотеатрах "Чарли Чаплин" и "Яра" буду показаны картины из фильмотеки "Мосфильма". Об этом сообщили в посольстве РФ на Кубе.

"В эти дни в кубинской столице будут показаны классические советские и российские фильмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Среди картин, которые смогут посмотреть жители и гости Гаваны, - "Андрей Рублев", "Белый тигр", "Владивосток", "Дорога на Берлин", "Солярис", "Сталкер" и другие. В посольстве отметили, что все фильмы будут показаны с субтитрами на испанском языке.