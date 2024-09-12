Машков назвал необходимым показ фильма «В списках не значился»

Фильм по роману Бориса Васильева "В списках не значился", над которым работают артисты Театра Олега Табакова (ТОТ), необходим на экране сегодня, особенно молодым, уверен председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель ТОТ и директор "Современника" Владимир Машков.

"Уверен, такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали, откуда мы. Особенно это необходимо для молодого поколения", - сказал ТАСС Машков на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

В фильме примут участие актеры ТОТ и студенты Театральной школы Олега Табакова. Как отметил Машков, главный герой - лейтенант Николай Плужников - это тот неизвестный солдат, которому ставят памятники по всей стране.

"Этот человек в списках не значился: его нет, но он есть, и он победил", - добавил худрук.

По его словам, часть съемок уже прошла в Бресте, а сейчас съемочная группа переехала в кинопарк "Москино", где построена огромная часть Брестской крепости, включая 20-метровую колокольню.

"И я очень надеюсь, что мы представим этот фильм к 9 мая - к 80-летию Победы", - добавил худрук.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и директор "Современника" Владимир Машков и худрук Государственного театра наций Евгений Миронов являются сокуратороми направления "Театр" на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

О форуме

Работа форума продлится до 14 сентября. Главной его темой в этом году стала "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?". Деловая программа включает десять тематических секций, кураторами которых выступили общественные и политические деятели, представители сферы искусства. Деловую программу форума дополняет обширная культурная. Всего на форуме запланировано более 250 мероприятий деловой и культурной программы. ТАСС - генеральный информационный партнер.