Фильм «Хуже всех» выходит в кино 3 октября

В российский прокат выходит фильм-открытие программы «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля – «Хуже всех».

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Сюжет разворачивается вокруг одиннадцатиклассницы Ксюши Субботиной (Римма Латышева), чьи не по-девичьи задиристый и бойкий характер и неординарная внешность вызывают насмешки окружающих. Грандиозные мечты о музыкальном номере на последнем звонке рушатся, когда самая популярная девочка школы и по совместительству главный организатор мероприятия Света Баранова (Софья Аржаных) отказывает Ксюше в выступлении. На личном фронте – без перемен, красавчик возлюбленный (Микита Воронов) не обращает на Субботину никакого внимания. И когда кажется, что в противостоянии со своими переживаниями Ксюша терпит поражение, на помощь приходят соцсети. Виртуальный образ «Жирухи» быстро обзаводится армией поклонников и настоящим влиянием – теперь, когда на стороне Ксюши лайки и репосты, ей предстоит взглянуть на себя и свои проблемы по-новому. К тому же – детские забавы обрастают недетскими последствиями.

Александра Кармаева, режиссёр, рассказала: