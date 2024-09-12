Фильм «Хуже всех» выходит в кино 3 октября
В российский прокат выходит фильм-открытие программы «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля – «Хуже всех».
Сюжет разворачивается вокруг одиннадцатиклассницы Ксюши Субботиной (Римма Латышева), чьи не по-девичьи задиристый и бойкий характер и неординарная внешность вызывают насмешки окружающих. Грандиозные мечты о музыкальном номере на последнем звонке рушатся, когда самая популярная девочка школы и по совместительству главный организатор мероприятия Света Баранова (Софья Аржаных) отказывает Ксюше в выступлении. На личном фронте – без перемен, красавчик возлюбленный (Микита Воронов) не обращает на Субботину никакого внимания. И когда кажется, что в противостоянии со своими переживаниями Ксюша терпит поражение, на помощь приходят соцсети. Виртуальный образ «Жирухи» быстро обзаводится армией поклонников и настоящим влиянием – теперь, когда на стороне Ксюши лайки и репосты, ей предстоит взглянуть на себя и свои проблемы по-новому. К тому же – детские забавы обрастают недетскими последствиями.
Александра Кармаева, режиссёр, рассказала:
«Каждый день сотни тысяч людей внутренне “хейтят” себя за свою внешность, а это не просто мешает жить, это разрушительно. Во время работы над сценарием я брала интервью у подростков, которых не принимают, буллят. Больше всего меня испугало то, что обычно это начинается в семье. Кто-то из взрослых говорит ребенку “ты недостаточно хорош”, и ребенок привыкает так относиться к себе, а потом допускает подобное поведение от окружающих. Это ужасно. Мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали искать недостатки и полюбили себя, а освободившуюся энергию направили на творчество и веселье».