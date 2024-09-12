Апатоу снимет фильм о борьбе рекламных кампаний Pepsi и Coca-Cola

Режиссер «Сорокалетнего девственника» Джадд Апатоу станет постановщиком фильма «Войны колы» о том, как Pepsi и Coca-Cola в 1980-х годах вступили в борьбу за покупателей с помощью креативной рекламы, где всячески пытались задеть друг друга.

Фильм затронет основные моменты противостояния, включая инцидент с Майклом Джексоном, когда он получил сильные ожоги от пиротехники на съемках ролика Pepsi и провал New Coke – ребрендинга главного напитка от Coca-Cola.

Стивен Спилберг будет продюсировать фильм через свою компанию Amblin Entertainment, а курировать производство будет студия Sony, которая приобрела проект за более чем $1 млн.

Сценарий пишут Джейсон Шуман («Акапулько») и Бен Куин («Тачки 3»).

Проект находится на ранней стадии разработки, но его уже сейчас сравнивают с «Air: Большой прыжок» Бена Аффлека о борьбе Nike за контракт с Майклом Джорданом на создание линии кроссовок.