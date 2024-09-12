К юбилею Ирины Родниной представили постер фильма о ней

Премьера тизер-постера биографической картины о великой спортсменке "Роднина" состоялась сегодня. Приурочена она к юбилею Ирины Константиновны. Напомним, что фильм снят по мотивам автобиографической книги "Слеза чемпионки". Фильм "Роднина" выйдет в прокат 30 января 2025 года,

© Российская Газета

Картина расскажет историю одной из самых титулованных советских фигуристок Ирины Родниной - заслуженного мастера спорта, 6-кратной чемпионки СССР, 11-кратной чемпионки Европы, 10-кратной чемпионки мира, трехкратной олимпийской чемпионки (1972, 1976 и 1980 годов).

Постер воспроизводит легендарный момент зимних Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Лейк-Плэсиде, США. Путь спортсменки к этому золоту был поистине тернист: болезнь на пике карьеры, предательство партнера, смена тренера, восстановление после рождения сына, давление американских спортсменов. Завоевав заветную награду, на верхней ступени пьедестала Ирина Роднина заплакала от счастья. Ее слезы тронули поклонников спорта по всему миру и стали эмоциональным символом непревзойденных достижений фигуристки.

© Российская Газета

Ирина Роднина, трехкратная Олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель -говорит следующее: