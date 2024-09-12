Выходит третий сезон сериала «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой

16 сентября на телеканале "Россия" стартует третий сезон детективного сериала "Дама с собачкой", главную роль в котором исполняет Елена Яковлева.

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Артистка в этом проекте вернулась к своему привычному занятию - поиску изощренных убийц. Именно на этом она специализировалась в сериале "Каменская". Но в "Даме с собачкой" образ у артистки несколько иной - она играет пенсионерку, в прошлом учительницу математики, которая помогает местному следователю расследовать преступления. Сам следователь - ее бывший ученик. На всем пути героиню сопровождает бордер-колли по кличке Сири.

"Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации", - рассказала Елена Яковлева KP.RU.

В новом сезоне главная героиня расходится с судьей, который ранее за ней красиво ухаживал. А ее дочь, наоборот, начинает остро интересоваться личностью следователя.

Сериал тепло приняли зрители и критики, он получил "ТЭФИ", а Елена Алексеевна стала обладательницей "Золотого орла".