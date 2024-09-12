Какие фильмы выходят в прокат на этой неделе

12 сентября состоится премьера ленты «Вера» — новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось».

© кадр из фильма «Холоп из Парижа»

Кроме того, на «Кинопоиске» в этот день пройдёт релиз анимационного сериала для всей семьи «Барсукот. Очень зверский детектив». В широкий прокат также выйдет комедия с Никитой Кологривым «Любовь зла» о незадачливом воре-домушнике, который влюбляется в свою жертву. Помимо этого, в кинотеатрах покажут ленту «Холоп из Парижа» — французский ремейк популярной российской комедии. Зрители также смогут ознакомиться с китайским фэнтези «Легенда» с Джеки Чаном в главной роли и американским хоррором «Открытое море: Игра на выживание».

«Холоп из Парижа»

Вслед за монгольским ремейком популярной российской комедии «Холоп» свою версию истории о перевоспитании мажора решили представить и французы. Сюжет новой ленты в целом повторяет все перипетии оригинального сценария. Богатый бизнесмен Жан-Франсуа Кастень решает проучить своего сына Луи, который ведёт беспутную жизнь.

Для этого Кастень организует масштабный розыгрыш, в результате которого Луи начинает верить, что он попал в 1702 год — во времена короля Людовика XIV. Трудности и лишения должны заставить молодого человека пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Главные роли в фильме исполнили Одран Каттен, Кад Мерад и Изабель Карре.

Российская комедия с Никитой Кологривым в главной роли расскажет о воре-домушнике Максиме, который во время ограбления одной из квартир сталкивается с хозяйкой жилья по имени Ева (Катерина Ковальчук). Девушка переживает измену парня, однако Максим её спасает, что в корне меняет жизнь обоих героев.

Режиссёры фильма Гайк Асатрян и Денис Гуляр описывают свой фильм как яркую комедию положений с динамичным сюжетом.

«Хотелось бы, чтобы зритель и смеялся, и плакал, чтобы зрители разделили эмоции со своими друзьями! Фильм смешной и яркий, наполненный интересными событиями и задачами», — рассказал Денис Гуляр в интервью изданию TV Mag.

«Барсукот. Очень зверский детектив»

12 сентября на «Кинопоиске» состоится премьера анимационного сериала «Барсукот. Очень зверский детектив». Действие ленты разворачивается в Дальнем Лесе — месте, где все звери живут в гармонии, а хищничество запрещено законом. Однако эта идиллия не совсем устраивает молодого следователя Барсукота, который мечтает раскрыть настоящее преступление. Однажды судьба даёт ему такой шанс: на праздновании дня рождения многодетного Зайца выясняется, что именинник пропал, а на полянке в лесу от него остались лишь очки и галстук-бабочка. Теперь Барсукоту и его старшему напарнику Барсуку предстоит найти преступника.

Премьерный сезон сериала включает 12 эпизодов. Авторы проекта обещают зрителям остроумные шутки, запоминающийся сеттинг и оригинальные музыкальные номера. «Барсукот» уже получил диплом в номинации «Лучший сериал» на 29-м Открытом российском фестивале анимационного кино и победил в номинации «Стартап» Национальной анимационной премии «Икар».

«Вера»

На российские экраны выходит новая киноадаптация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Советская экранизация Ильи Фрэза была показана в 1981 году и пользовалась большой популярностью у зрителей. Звучащая в ней песня «Последняя поэма», музыку к которой написал Алексей Рыбников, стала настоящим шлягером.

За создание новой версии взялась режиссёр Ирина Волкова.

Композитором вновь выступил Рыбников. Действие ленты решили не переносить в наши дни — события по-прежнему разворачиваются во времена застоя. Сюжет картины повествует о любви школьников Ромы и Юльки, отношениям которых пытается помешать мать мальчика Вера.

Ирина Волкова отмечает, что в новой версии было решено уделить больше внимания истории Веры, чтобы лучше понять мотивацию её поступков и нарисовать психологический портрет женщины того времени.

Роль Веры исполнила Виктория Толстоганова, а мать Юли Людмилу сыграла Ольга Сутулова. Образы Ромы и Юли на экране воплотили Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

Помимо фильма, в честь 45-летия повести «Вам и не снилось» выйдет также специальное издание сборника повестей Галины Щербаковой.

В этом китайском приключенческом фэнтези Джеки Чан исполнил роль профессора археологии Фана, который в одной из экспедиций находит таинственный артефакт. После этого к учёному начинают приходить видения о временах империи Хань, в которых сам он превращается в храброго генерала той эпохи. В этих грёзах также фигурирует нефритовый кулон, похожий на найденные Фаном реликвии. Чтобы разгадать тайну артефакта, профессор отправляется в древний Ледниковый храм.

«Легенду» поставил Стэнли Тон — автор хорошо известного российскому зрителю телесериала «Китайский городовой». На счету режиссёра также такие ленты, как «Разборка в Бронксе» и «Доспехи бога: В поисках сокровищ». Компанию Чану на съёмочной площадке составили актёры Исин Чжан, Кули Нажа и Ариф Рахман.

«Открытое море: Игра на выживание»

Американский инди-хоррор режиссёра Фила Волкена рассказывает о группе молодых людей, которые решают отправиться в экстремальное путешествие на гидроциклах. Однако морская прогулка идёт не по плану — из-за аварии друзья оказываются одни в открытом море.

На помощь им приходит рыболовный траулер, капитан которого берёт на борт терпящих бедствие приятелей. Казалось бы, опасность миновала, однако вскоре герои понимают, что на судне происходит что-то неладное и их жизням вновь грозит опасность.

Главные роли в «Открытом море» исполнили Дин Кэмерон, Изабель Гравитт и Александр Райт.