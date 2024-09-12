Критики в восторге от мультфильма «Дикий робот» от Dreamworks

Уже в конце сентября состоится премьера мультфильма «Дикий робот» — нового проекта студии Dreamworks, авторов «Шрека», «Кота в сапогах» и «Как приручить дракона». Проект рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

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Критики уже посмотрели ленту и выпустили обзоры примерно за две недели до релиза. Журналисты сошлись во мнении, что Dreamworks выпустила одно из лучших произведений в своём портфолио. В своих обзорах они хвалят актёрскую игру Педро Паскаля и Лупиты Нионго, постановку экшен-сцен, сюжет в духе «Стального гиганта» и отличную картинку.

Некоторые отзывы о мультфильме «Дикий робот»

Это воодушевляющее, весёлое, душераздирающее и потрясающее анимационное приключение, которое ещё раз подтверждает силу родительской любви.

«Дикого робота» можно посмотреть с выключенным звуком и при этом получить запоминающийся опыт — включите его, и вы получите один из лучших анимационных фильмов десятилетия.

Неизгладимо прекрасный мультфильм, который оставит отпечаток в вашем сердце.

«Дикому роботу» суждено стать классикой. Он не только поможет детям раскрыть в себе сострадание и доброту, но и поможет взрослым вновь обрести эти качества.

Впечатляющий семейный фильм, который напоминает несколько классических произведений жанра, но при этом открывает свежий взгляд на современные семьи, принимает себя и учится летать самостоятельно.

Премьера ленты состоится 27 сентября в США, после чего она постепенно доберётся и до других стран.