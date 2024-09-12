Ларс фон Триер начал работу над новым фильмом

Датский режиссер Ларс фон Триер, которому в 2022 году диагностировали болезнь Паркинсона, работает над новым фильмом. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Датском институте кино.

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Рабочее название киноленты — «После». Фильм будет снят при поддержке института кино. Триер является автором сценария и режиссером. Последняя на данный момент картина знаменитого датчанина вышла в 2018 году, это был триллер «Дом, который построил Джек», передает РИА Новости.

Ранее создатель фильмов «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино, потому что с ним не хотят работать. По словам Бортко, он также предлагал сотрудничество нескольким российским театрам, но ему сказали, чтобы он возвращался в следующем сезоне. Режиссер не может понять, почему с ним отказываются работать. Он считает себя «не самым плохим режиссером».

Год назад Ларс фон Триер обратился к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Культовый режиссер отреагировал на передачу Данией украинской армии истребителей F-16.