Может состояться международный прокат «Волшебника изумрудного города»

Генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин заявил о планах проката фильма "Волшебник изумрудного города" в Латинской Америке, Турции, Китаем и на Ближнем Востоке. Также есть планы договориться о прокате в Европе.

"Волшебник изумрудного города" уже полностью продан на Ближний Восток, в Латинскую Америку. Ведем переговоры с Турцией, уже финализируем условия с Китаем. Глобально, думаю, сможем договориться о прокате в Европе", - сказал он на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

В России фильм выйдет в прокат 1 января 2025 года.

По его словам, из-за геополитики рынок дистрибуции поменялся.

"Активно начались продажи в те страны, которых раньше российское кино особо не затрагивало. Страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия была всегда достаточно плотным партнером России. Там действительно есть определенные успехи. При этом мы видим, что и страны Запада готовы покупать российское кино", - отметил Верещагин. "Аудитория начинает понимать, что есть нечто помимо Голливуда. И это очень смотрибельно, качественно. Кинопроизводство в России выросло в разы", - добавил он.

О форуме

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур стартовал 11 сентября и продлится до 14 сентября. За годы существования он стал ключевым мероприятием в сфере культуры, площадкой содержательного и откровенного диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Архитектура деловой программы предусматривает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: "Право на наследие в многополярном мире", "Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыкальная культура", "Цирк", "Музеи". Деловую повестку дополняет насыщенная культурная программа. Организаторы форума - правительство РФ, Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Генеральный партнер - корпорация "ВЭБ.РФ". ТАСС - генеральный информационный партнер.