Обзор нового мультфильма «Поток»

Вы любите котиков? Почти все любят котиков — и не зря, ведь из них получаются отличные питомцы, особенно для тех, кто много времени проводит дома. Увы, не у каждого из пушистых мурчалок есть свой дом — как и у главного героя анимационной новинки «Поток», ведь он оказывается в постапокалиптическом затопленном мире.

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Тлум.Ру посмотрел трейлер новинки и рассказывает, что ждёт зрителей и почему мультфильму пророчат большой успех.

О чём речь?

По сюжету мультфильма «Поток» («Flow») чёрный котик пробуждается в затопленном мире, где нет людей. Он находит укрытие на лодке вместе с другими животными, но сосуществовать с ними оказывается не менее сложно, чем справиться со страхом перед водой. В мультфильме вообще нет диалогов, но при этом все эмоции героев легко считать по языку тела, и они ну очень реалистичные.

Мультфильм «Поток» в этом году удостоился семи минут бурных аплодисментов на Каннском кинофестивале и получил 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Проект считается основным кандидатом на премию «Оскар» — а нам он напомнил игру Stray, вышедшую в 2022 году, где котик путешествует в мире, заброшенном людьми, но при этом населённом роботами. И ещё немного — на игру Little Kitty Big City, которая увидела свет в мае этого года.

Критики в полном восторге: фильм режиссёра Гинтса Зильбалодиса предлагает увлекательный сюжет, глубокую драму и стильную анимацию, которая придется по душе как взрослым, так и детям, особенно любителям природы и животных. Производством мультфильма занимались студии Латвии, Франции и Бельгии.

«Поток» выходит во французский прокат 30 октября.