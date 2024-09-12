Французская версия «Холопа» не повторит успех оригинала

Французская адаптация отечественного хита «Холоп» лишена потенциала российской комедии, сказал НСН Алексей Воронков. Среди представителей российских кинотеатров есть те, кто верят в достойные сборы фильма «Холоп в Париже», однако французские комедии никогда еще не собирали в России больше 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков

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В российский прокат 12 сентября выходит французская комедия «Холоп из Парижа», которая является адаптацией одноименного кассового российского проекта. Французский фильм расскажет о мажоре Луи, которого отправят «на перевоспитание» в средневековье во времена Людовика XIV. В мировой прокат он вышел 7 марта 2024 года, собрав почти $1,7 млн. Однако Воронков заявил, что не ждет от картины заметных сборов в России.

«Думаю, что потенциала, подобного отечественному "Холопу", нет. Во-первых, это повторение, во-вторых, после фильмов Люка Бессона я не припомню какие-то сильные премьеры, которые бы собрали в России большую кассу. Хотя и проекты Бессона нельзя назвать чисто французскими. Даже фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом собрал чуть более 500 миллионов. Поэтому не прогнозировал бы сборы в миллиард или два миллиарда для французского "Холопа"», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, представители российских кинотеатров впервые разошлись в прогнозах, говоря о «Холопе из Парижа».

«На кинорынке есть те, кто верят в этот фильм. Прогнозы на эту картину очень сильно расходятся – от крайне пессимистичных со сборами в 100 миллионов до оптимистичных со сборами в миллиард. Это первый подобный опыт для рынка, поэтому посмотрим. Но не могу вспомнить в истории российского проката французских комедий с сборами в полмиллиарда», - заключил Воронков.

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли вышла в 2019 году и собрала в прокате больше 3 млрд рублей. Вторая часть российского фильма появилась в 2023 году и заработала 3,9 млрд рублей. На данный момент в списке самых кассовых российских фильмов обе картины уступают только «Чебурашке».

Как подтверждал «Радиоточке НСН» один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо, продолжение российской комедии «Холоп» выйдет в российским прокат в январе 2025 года.