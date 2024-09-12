Локализованный трейлер фильма «Эммануэль» (Emmanuelle) обнародовала 12 сентября 2024 года кинокомпания «Наше кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что снятый в Гонконге первый англоязычный фильм французского режиссера Одри Диван является вольной экранизацией одноименного романа Эммануэль Арсан. Заглавную роль исполнила Ноэми Мерлан, а также в картине снялись Уилл Шарп, Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Энтони Вон, Изабелла Вэй и др. Оператором стал Лорен Танги («Путешественница во времени», «Событие»), музыку написали Евгений и Саша Гальперины («Уроки Фарси», «Отыграть назад»).

Главная героиня Эммануэль отправляется в бизнес-поездку в Гонконг и останавливается в люксовом отеле. Там молодая женщина встречает загадочного мужчину по имени Кей (Шарп) и открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.

Ранее по роману «Эммануэль» был снят одноименный фильм 1974 года режиссером Жюстом Жакеном с Сильвией Кристель в главной роли. Он стал культовым хитом и вдохновил на многочисленные спин-оффы и подражания. По словам Диван, ее пересказ истории был задуман как исследование удовольствия в эпоху после #MeToo.

Мировая премьера «Эммануэль» состоится 20 сентября на кинофестивале в Сан-Себастьяне. В российский прокат фильм выйдет 28 ноября.