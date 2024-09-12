Вышел тизер сериала «Жвачка» про трагичную историю любви

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал первый тизер драматического сериала «Жвачка». В ролике показали главных героев шоу и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат киностудии «КИТ».

Проект рассказывает об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё зайдёт слишком далеко.

Главные роли в сериале исполнили Дарья Балабанова и Антон Рогачев, а режиссёром выступил Александр Цой («Трудные подростки»).

Премьера «Жвачки» состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER. Дата выхода пока не раскрывается.