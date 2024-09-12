В прокат вышла «Вера» с Викторией Толстогановой в главой роли и музыкой Алексея Рыбникова

12 сентября в российский кинотеатральный прокат вышла драма «Вера» режиссера Иры Волковой. Это новая экранизация знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», снятая Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Главной героиней фильма стала мама Ромки Вера исполнении Виктории Толстогановой. А новую музыку для фильма написал композитор Алексей Рыбников, он же был автором музыки для первой экранизации.

© Пресс-служба

Как отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, вторая экранизация вышла в прокат ровно через 45 лет после первой публикации повести «Вам и не снилось» в сентябрьском номере журнала «Юность» за 1979 год.

«Наша интерпретация знаменитой повести выходит в прокат в символическую дату, – говорит Слащева. – В начале учебного года завязывается сама история, на которую мы решили посмотреть совсем с другой точки зрения. Уверена, зрители оценят новый взгляд сценаристки Ярославы Пулинович и режиссера Иры Волковой, а также бесподобную игру Виктории Толстогановой». «В нашем фильме есть любовь, ненависть и нежность. Он о женщине и её эмоциях, которые приводят к трагическим событиям. Опираясь на повесть, мы решили сосредоточиться на образе мамы Ромки и причинах её поведения. В отличие от первой экранизации, стержнем которой стала первая любовь, мы сделали акцент на противостоянии Веры этой любви. Думаю, фильм понравится и взрослым, и молодым людям. Потому что несмотря на эпоху и возраст, мы все переживаем личные травмы. Причем зрители "Веры" смогут одновременно ощутить себя подростками и родителями, сопереживать и тем, и другим. Мне это очень близко», – рассказала режиссер Ира Волкова.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в Мурманске на ледоколе «Ленин» и заняли почти десять месяцев. Большее количество эпизодов было отснято в Москве, в том числе в здании школы №1103, где снималась первая экранизация повести Галины Щербаковой – фильм режиссера Ильи Фрэза «Вам и не снилось…» 1981 года.

Влюбленных подростков Ромку и Юльку в фильме сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли Людмилы, мамы Юльки, выступила Ольга Сутулова, в роли мужа Веры Кости – Алексей Розин. Роль бабушки Ромки исполнила актриса Ольга Лапшина, а мамы Алены Старцевой – Наталья Бочкарева. В фильме также снялись Елена Нестерова, Евгения Громова, Андрей Богатырев и другие.