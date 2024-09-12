В 2025 году выйдет сериал «Красная поляна»

Комедия "Красная поляна" режиссера Романа Прыгунова и сценариста Владимира Васильева, ранее работавших над проектом "Беспринципные", выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2025 году. Проект представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

"Моя задача была в эту пору сделать что-то очень светлое, легкое, простое и совсем не тяжелое. Последнего хватает сегодня в кинематографе. В этот раз мне хотелось сделать что-то совсем без лишней нагрузки", - рассказал ТАСС режиссер проекта.

По словам Прыгунова, создатели рассчитывают снять два сезона проекта, но как будет на самом деле станет ясно уже после оценки зрителей.

В основе сюжета проекта лежит история девушки Саши, которая приезжает из Москвы в Красную Поляну ради новых авантюр, но практически сразу попадается начальнику службы безопасности курорта - Михалычу. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего выполнять их поручения.

В главной роли - выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева, для которой "Красная Поляна" стала дебютом. Роли в проекте также сыграли Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков и другие.

Съемки комедии прошли на побережье Сочи и в Москве. Продюсируют проект Роман Прыгунов, Ольга Филипук, Владимир Маслов, Михаил Китаев и Тимур Ланский. Сценарий написали Владимир Васильев при участии Романа Прыгунова, Романа Баранова, Андрея Орлова, Андрея Штурмана и Алексея Треймана. Производством проекта занимаются кинокомпании LOCATOR и "Плюс Студия" при участии ZOOM Production.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представляют главные премьеры сезона 2024-2025.