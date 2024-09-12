Звезда «Холопа» объяснил, почему в России полюбили отечественное кино

Звезда «Холопа» Милош Бикович рассказал, почему в России полюбили отечественное кино. Об этом пишет NEWS.ru.

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По словам артиста, в РФ наблюдается тенденция, когда граждане вновь полюбили отечественные картины. Он считает, что это случилось из-за отображения в кинолентах ценностей общества.

«Зритель любит русское кино больше всего. И доверие к русскому фильму, оно поменялось. Поменялось, потому что кино не только в качестве и в количестве сейчас набирает объем и уровень, но и потому что оно очень актуально <...> [Оно] отображает христианские ценности общества», — поделился Бикович.

Актер подчеркнул, что «красота, которая спасет мир, это та красота, которая может вдохновить и которая заложена в этих ценностях». Бикович отметил, что, если кинодеятели могут благодаря красивой форме вдохновить зрителя, они способы влюбить его в любую ценность.

«Но для этого нужно, чтобы и сам производитель, сам деятель верил и любил то, что делает. В основном то, что отличает нас, славян, от Европы, это внимание к деталям», — добавил он.

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