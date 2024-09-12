В России сняли документальный сериал о глубинке "Огни большой деревни"

После двух лет работы по созданию документального сериала "Огни большой деревни" (18+), исследующего русские традиции культурной и духовной жизни в глубокой провинции он, наконец, выходит на экран на сервисе KION с 14 сентября.

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Авторами проекта выступили Дарья Сафронова и Ярослав Лебедев. Героями сериала стали обычные люди, жители сел, которые нашли себе необычные дела и активно претворяют в жизнь собственные задумки. К примеру, житель Смоленской области Юрий Макеев организовал уникальный для нашей страны Петровский деревенский театр — единственный кулинарный театр России, где спектакли посвящены тонкостям приготовления пищи и рецептам, передающимся через поколения. Сейчас Макеев обдумывает возможность проводить гастрономические недели.

Чем-то похожа история Натальи Добровольской, жительницы калиниградского поселка Краснолесье. Чтобы спасти от сноса и реставрировать старинный немецкий дом, женщина стала торговать луковым пирогом собственного изготовления, и блюдо сделалось гастрономическим брендом поселка. Земляки Натальи тоже начали собственные малые бизнесы, и небольшой населенный пункт стал притягивать туристов.

Героями фильма стали также супруги-экоактивисты Татьяна и Тарас Шарыги, жители Камчатки, защитники ее уникальной природы и производители экологичной одежды под брендом "Береги Камчатку". Наконец, четвертый фильм – о семейном хоре отца Дионисия, священника из Рязанской области, который борется за победу на шоу "Поём на кухне всей страной". Столь разные истории наделе – подлинные примеры патриотизма и человеческих возможностей.

До цифровой премьеры на KION МТС сериал был показан на ряде российских и международных фестивалей, например, на Logcinema Theatre on Films (Лос-Анджелес), Ethnografilm Paris (Париж).