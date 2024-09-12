Лиам Хемсворт и Лора Дерн — в трейлере фильма «Lonely Planet»

Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер романтического фильма Lonely Planet («Одинокая планета»). Главные роли в картине исполнили Лиам Хемсворт («Территория зла») и Лора Дерн («Парк юрского периода»).

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В ролике показали центральных героев истории, завязку истории и ряд обворожительных пейзажей.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет о затворнице-писательнице, которая приезжает в престижный ретрит для авторов в Марокко, надеясь, что новая обстановка поможет ей преодолеть творческий кризис. Там она встречает молодого человека (Лиам Хемсворт) знакомство с которым перерастает в яркий роман.

Премьера Lonely Planet состоится 11 октября в стриминговом сервисе Netflix.