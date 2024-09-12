Съемки фильма по сериалу «Король и Шут» начнутся до конца года

Создатели сериала о группе "Король и Шут" начнут съемки полнометражного фильма-продолжения проекта уже в этом году. В прокат фильм выйдет в 2025 году, сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев на деловой программе фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

© кадр из сериала «Король и Шут»

"Король и Шут" - это не конечная история, мы будем ее продолжать. Сейчас готовится фильм, которым с "Лунапарком" (кинокомпания - прим. ТАСС), будем снимать в этом году. И в следующем году на большие экраны будем выводить. Это будет прокатное полнометражное кино", - сказал он.

Также выйдет еще несколько дополнительных проектов в рамках развития "Короля и Шута", добавил Китаев.

В 2023 году на "Кинопоиске" вышел сериал режиссера Рустама Мосафира "Король и Шут", продюсером выступил Дмитрий Нелидов. Он стал самым популярным сериалом года в онлайн-кинотеатре.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представляют главные премьеры сезона 2024-2025.