Фильм о единственном в России конном театре выйдет в прокат

Документальный фильм «Нарты. Театр вопреки» о единственном в России конном театре, действующем в Северной Осетии, выйдет в прокат на следующей неделе. Показ организует кинотеатр во Владикавказе.

Фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Алания-Синема» во Владикавказе с 19 сентября, сообщает ТАСС.

«Это очень значимое событие. Ведь таким образом больше людей увидят фильм. А когда фильм на большом экране, с хорошим звуком — это совершено другой эффект. Для меня это новый опыт. У любой кинокартины должна быть жизнь. Это обязательно фестивальная история, большой экран для зрителя в кино и, желательно, еще и киноплатформы, чтобы наше кино смотрели в разных уголках страны, а то и мира», — прокомментировала выход фильма режиссер картины Ангелина Битарова.

Лента повествует об истории создания уникального конного театра «Нарты» и его жизни сегодня. Фильм снят кинокомпанией «Эдельвейс» при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки начались в ноябре 2022 года и длились в течение года.

В феврале фильм стал победителем кинофестиваля «Будь!», прошедшего в Санкт-Петербурге.

О театре

Конный театр «Нарты» основан в 1990 году и объединяет драматическое, цирковое, хореографическое, спортивное искусство. С программой «Игры нартов» в 1994 году театр побывал на гастролях в Аргентине, а затем в странах Европы. В 2001 году театр выступил в Москве в рамках III Всемирной театральной олимпиады. Наездники-каскадеры «Нартов» также снимались в картине Алексея Балабанова «Война».

В 2003 году был поставлен спектакль «Посвящение семерым» в память о труппе театра и друзьях, погибших в составе съемочной группы Сергея Бодрова — младшего при сходе ледника Колка в горах Северной Осетии.