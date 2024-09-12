«Джокеру 2» предрекают старт в 70 млн долларов

До мировой премьеры фильма «Джокер 2» остаётся меньше месяца, поэтому аналитики уже начинают строить прогнозы касательно его успехов. Эксперты ожидают, что сиквел стартует в прокате США с $ 70 млн — это меньше первой части на $ 25 млн.

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Что касается успехов в мировом прокате, то предсказаний на его счёт пока нет. Напомним, продолжение истории Артура Флека критики приняли крайне сдержанно. Главные претензии заключаются в неравномерной структуре повествования и отсутствии свежих идей.

В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября.