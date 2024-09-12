Сказка «Злая: Часть вторая» по «Волшебнику страны Оз» выйдет раньше

На этой неделе стало известно, что кинокомпания Universal Pictures перенесла премьеру сказки «Злая: Часть вторая». Теперь сиквел ленты на основе «Волшебника страны Оз» выйдет на пять дней раньше — 21 ноября 2025 года.

© кадр из фильма «Злая»

Напомним, первая часть расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Премьера первой части истории о двух ведьмах состоится в мировом прокате 28 ноября.