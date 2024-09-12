Юлия Снигирь и Леон Кемстач снялись в новом фильме «Сын мой»

Свердловская киностудия и «Кинокомпания братьев Андреасян» закончили съемки фильма «Сын мой». Главные роли в кинокартине сыграли Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков и другие.

В фильме повествуется история успешного адвоката Кати, которая за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. Ее сын, узнав об этом, сбегает из дома, чтобы вместе с друзьями совершить правосудие.

– Я стараюсь играть фильм, а не роль отдельно, поэтому мне прежде всего важен сценарий. У меня самой есть сын, поэтому эта история в меня очень попадает. Мне интересна героиня, которая заблуждается, ищет, а потом понимает и меняется», – поделилась Юлия Снигирь.

Продюсерами фильма выступили Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин и братья Гевонд и Сарик Андреасян. Режиссером стал Вячеслав Клевцов, а сценарий написал Евгений Баранов.

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