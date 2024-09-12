Вышел полноценный трейлер мультсериала «Сумерки богов»

Netflix выпустил полноценный трейлер анимационного сериала «Сумерки богов», в котором в центре истории будут разборки скандинавских божеств, таких как Тор, Локи, Один и Хель.

© кадр из мультсериала «Сумерки богов»

За режиссуру отвечает Зак Снайдер. Сериал описывается, как совершенно новое смелое и зрелищное анимационное видение скандинавской мифологии.

В мифическом мире великих битв, великих подвигов и великого отчаяния смертный король Лейф спасается на поле боя благодаря Сигрид – воительнице с железной волей, в которую он влюбляется. Эта героическая история любви, потерь и мести – путешествие в Ад и за его пределы, через фантастические земли, поля жестоких и кровавых сражений против богов и демонов.

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Всего в проекте запланировано восемь эпизодов.

Премьера состоится 19 сентября.