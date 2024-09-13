В Башкирии научат снимать кино всех желающих

"Конечно, всех желающих, наверное, звучит громко, но, во всяком случае, если у вас есть большое желание и чуйка в этом деле и вы хотите работать в киноиндустрии Башкортостана, то вам обязательно дадут шанс", - говорит продюсер, кастинг-директор, режиссер Катрина Душанбаева.

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Она автор этого проекта под названием Первый башкирский кинокампус "UFACINEMA".

- Подобный проект я уже делала в 2014 году. Это был всероссийский фестиваль короткометражных фильмов "World Shorts", на который участники приехали из разных регионов. Мы для них проводили мастер-классы, обучение, и в конце ребята уже снимали фильм. То есть незнакомые до этого люди объединялись в команду и в течение пяти дней должны были отснять ленту. В этом году решили нечто подобное сделать только для творческих людей из Башкирии, так как в регионе сейчас сильно развивается кино, и мы нуждаемся в большом количестве новых кадров. Нам надо увеличивать штат профессионалов. В конце обучения участники кинокампуса пройдут практику на профессиональной киносъемочной площадке, которую мы организуем. Будем снимать с ними короткометражку по сценарию того, кто выиграет среди слушателей. Один из учеников направления "Режиссура" после конкурсного отбора получит возможность снять свой фильм вместе с командой под руководством продюсерского центра "Карлугас" и киностудии "Башкортостан", - рассказала Катрин Душанбаева.

Участников курса отберут по четырем направлениям: режиссура, продюсирование, мастерство актера, грим. Заявки прислали более 300 человек. Планировалось, что на каждом курсе будет учиться 15 слушателей, но уже после первого кастинга по направлению режиссура отобрали 19. По словам Катрины, слишком высокий уровень показали участники отбора.

- Пришли серьезные ребята: кто-то пишет книги, кто-то учился во ВГИК, кто-то уже снимал фильмы. В первый день около 40 человек пришло, из них только трое, кто еще не пробовал себя в кинопроизводстве, но и они имеют готовые сценарии фильмов. Сегодня отбираем продюсеров и в коридоре я встретила Ильназа Мустафина - у него более пяти короткометражек уже есть, и сейчас он заходит на продюсирование, он понимает, что надо двигаться дальше, но каких-то знаний не достает. Это приятно, что к нам идут ребята с интересными идеями, они подготовили презентации, уровень у них высокий, - отметила кастинг-директор.

Корреспондент "РГ" подсмотрела, как отбирают продюсеров. Тут все серьезно: участники предлагают на суд экзаменаторов готовые проекты сразу со сметой, оценив, сколько средств потребуют съемки. Так, например, электромонтажник Юрий Петров хочет снять документальный фильм к 450-летию Уфы о трудовых династиях. Расходы на три дня съемок он оценил в более полумиллиона рублей. Из чего сложилась эта сумма - ему предстояло рассказать перед отборочной комиссией. Ох уж и въедливо они задавали вопросы, а главный был: зачем тебе это надо?

- Работа электромонтажником - мой хлеб, а кино - моя душа, - говорит Юрий. Он, кстати, уже пробовал снимать документальные фильмы, конечно, знаний и умений пока не хватает.

В коридоре своей очереди ждала Екатерина Демченко, ее поддерживал супруг Андрей, который уже прошел кастинг на режиссера. Ребята занимаются коммерческим видеопроизводством, хотели бы повысить свой уровень.

- Я по профессии журналист, закончил МГУ, - рассказывает Андрей.

- Совершенно случайно узнал о проекте, наткнулся на ссылку у знакомых и решил поучаствовать, ведь мечтаем с супругой двигаться в сторону художественного кино. Документальное уже снимаем. Если пройдем, то придется 2-3 часа три раза в неделю уделять учебе. Но это мы будем делать с удовольствием. Где бы еще представилась возможность бесплатно получить такой опыт. В конце участники курсов должны снять фильм - это очень интересно.

Екатерина поддерживает супруга, говорит, что всю жизнь мечтала работать в кино и вот появился такой шанс попробовать себя.

Среди преподавателей курса сплошь известные в башкирском кино люди. Так одна из них Анастасия Аскарова, которая более 10 лет занимается продюсерской работой. Она будет преподавать ученикам свои знания в сфере сценарного, актерского, продюсерского и режиссерского мастерства.

- Лично меня интересуют организаторские способности участников, как они умеют составлять смету, бюджет кино. Я сама уже более 10 лет этим занимаюсь, плюс к нам на практику в студию приходят студенты. Мы берем по 1-2 человека, обучаем их. Мы, конечно, первым делом ищем администраторов, директоров картин в свои проекты. Методика преподавания есть, мы готовились, составляли план. Будем ориентироваться на то, что я сама проходила в академии Никиты Михалкова, - рассказывает Анастасия.

Режиссер Айнур Аскаров говорит, что готов поделиться всем, что знает сам.

- Без ложной скромности считаю себя одним из самых продвинутых продюсеров в регионе, потому что я и Настя, мы знаем как делается кино и с деньгами и без денег, у нас много лайфхаков. Надо очень постараться, чтобы найти того, кто разбирается в кинопроизводстве лучше, чем мы. Разве что киностудия "Башкортостан". Мы хотим вырастить себе помощников, потому что в одиночку делать кино гораздо сложнее. Моя цель участия здесь именно в этом - найти соратников, коллег и тех, кто будет помогать делать кино.

По ходу дела Айнур сообщил, что в октябре состоится предпремьерный показ картины "Город. Лето. Любовь", снятой на грант главы РБ. Фильм состоит из восьми новелл от разных режиссеров и все они про Уфу. Также в планах снять фильм про детский хоккей.

Актер и замдиректора киностудии "Башкортостан" Рустем Султангузин говорит, что им нужна смена, поэтому киностудия принимает активное участие в проекте.

- Мы же не вечные, нужна смена - молодая, сильная, крепкая, понимающая, поэтому буду рад быть полезным в деле продвижения профессий кинопроизводства, - отметил Рустем.

Он также рассказал о нынешних работах, которые ведутся на киностудии. К примеру. сейчас снимается кино "Танец Победы" о погибшем в ходе СВО танцоре Сибайской филармонии Ильнаре Хатмуллине (режиссер Радик Кильмаматов). Также снимаются фильмы о людях Башкортостана и о помощи для участников СВО, которую собирают жители и предприятия.

- Все наши преподаватели - ведущие в своей профессии, те, кто делает проекты не только республиканского масштаба. Для любителей попасть на такой уровень - огромное счастье, - считает Катрин Душанбаева.

Среди преподавателей также: кинорежиссер, лауреат премии в области литературы и искусства имени Ш. Бабича, премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, член Союза кинематографистов России, член Гильдии кинорежиссёров РФ Булат Юсупов, декан театрального факультета, директор Учебного театра им. Г.Г. Гилязева, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра, руководитель Центра прототипирования "Центр исполнительских искусств" Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова, киноактёр, режиссёр Рамзис Зайдуллин, народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан, Заслуженная артистка РСФСР, Башкирской АССР, лауреат Госпремии РБ им. С.Юлаева, лауреат премии СТД РФ им. народного артиста СССР М. Царева, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова Тансулпан Бабичева и другие.

Все они считают, что лучшим результатом курсов станет то, если его слушатели придут работать на площадки башкирских киностудий.

Кстати

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств им. 3.Исмагилова".