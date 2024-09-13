Сценарий фильма «Константин 2» с Киану Ривзом уже готов

В сентябре 2022 года Warner Bros. неожиданно одобрила продолжение фильма «Константин» с Киану Ривзом. В феврале 2023 года кинокомпания подтвердила, что лента не отменена, а спустя несколько месяцев режиссёр будущей картины Френсис Лоуренс объявил о полноценной работе над сценарием.

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Спустя два года после анонса продюсер будущего фильма Лоренцо Ди Бонавентура заявил, что сценарий наконец готов — кинодеятель уже может его прочесть. Сделает он это в ближайшие пару дней, когда у него появится свободное от другой работы время.

Знаете, сценарий «Константина 2» сейчас у меня на почте. Забавно, но я очень боюсь его открывать. Я так сильно хочу, чтобы он был хорош. Наверное, прочитаю его в ближайшие несколько дней, когда буду в самолёте.

За сценарий будущего продолжения «Константина» отвечает Акива Голдсман — он известен по «Играм разума», «Нокдауну», «Коду да Винчи» и другим популярным лентам. Сейчас у фильма с Киану Ривзом нет даже примерной даты премьеры: судя по всему, «Константин 2» выйдет не раньше 2026 года.