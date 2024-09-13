Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом вышел в онлайне

13 сентября фильм «Ворон» официально вышел в цифровых сервисах. Ленту с Биллом Скарсгардом можно посмотреть на Amazon Prime и других стриминговых площадках с русскими субтитрами.

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Таким образом, ремейк знаменитого триллера пробыл эксклюзивом кинотеатров всего три недели — мировая премьера ленты состоялась 22 августа. Столь ранний выход в цифровых сервисах связан с низкими сборами — почти за месяц проката фильм собрал чуть больше $ 21 млн.

Ремейк культового «Ворона» 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой дар ему дали для того, чтобы совершить отмщение.